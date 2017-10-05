Участь убийц Имама Хусейна (а)

«О, Аллах! Лиши их земной благодати, разбросай их по всему миру,… ниспошли им позорную смерть, пусть ни один из них не выживет».

(Из молитвы Имама Хусейна (а) в день Ашуры).

Из истории известно, что принимавшие участие в этом преступлении, получили по заслугам. Мухтар, поставивший целью отомстить за Имама Хусейна (а), расправился с ними поодиночке самым суровым способом. Как правило, после убийства тех, чье участие в событиях Кербелы не вызывало сомнения, их тела сжигали. А те, чьи преступления не были явными, подвергались допросу, и казнили только виновных. Мухтар считал убийц Имама Хусейна (а) настолько нечестивыми, что даже очищал подошвы обуви, если прикасался к ним.

Ниже описана судьба некоторых преступников, наказанных по приказу Мухтара.

Омар ибн Сад

Сын видного сподвижника Сада ибн Абу Ваггаса, который, согласно суннитским преданиям, является одним из десяти, кому был обещан Рай. Руководил войском, направленным против Имама Хусейна (а), желая стать правителем города Рей.

Омар ибн Сад сначала пытался решить дело миром. Однако по наущению Ибн Зияда и Шимра занял жесткую позицию.

После событий Ашура отношения между Омар ибн Садом и Убейдуллахом ибн Зиядом испортились. Разгневанный Ибн Зияд отказался назначить его правителем Рея. Не достигнув своей заветной цели, Омар ибн Сад, кроме того, заслужил ненависть народа.

Солдаты Мухтара нашли его спящим, и, не дав бежать, обезглавили Омар ибн Сада. Был убит также его сын Хафс, который участвовал в преступлениях отца.

Шимр ибн Зил-овшан

Он был из племени Бани-Килаб. Настоящее имя Шарахбиль. Шимр – это прозвище, означающее «опытный». Когда-то он был сторонником Имама Али (а), даже принимал участие в битве при Сиффейне. Впоследствии перешел на сторону Муавиййи. Посланный Йезидом к Ибн Зияду, он заставил его быть безжалостным к Имаму Хусейну (а). В день Ашуры Шимр отрезал кинжалом голову Имаму, который еще был жив.

Когда Мухтар начал преследовать убийц Имама Хусейна (а), Шимр бежал из Куфы. Он был пойман в одной из деревень провинции Хузестан. В битве Шимр был убит. Ему отрезали голову, а тело бросили собакам.

Синан ибн Анас

В последние минуты жизни Имама Хусейна (а), Синан пронзил его копьем. А после, он вонзил копье в отрезанную голову Имама и горделиво продемонстрировал присутствующим.

Когда началось восстание Мухтара, Синан бежал и примкнул к Мусабу ибн Зубейру (Мусаб был братом Абдуллаха ибн Зубейра, который много лет правил в Хиджазе. Впоследствии именно армия Мусаба разбила отряд Мухтара). Мухтар прилагал большие усилия, чтобы захватить Синана. Ему это удалось, когда Синан был в пути в Гадисиййе. Синану сначала отрезали пальцы, а затем руки и ноги. Тело было брошено в котел с кипящим маслом.

Хули ибн Йезид Асбахи

По приказу Омара ибн Сада он направился с отрезанной головой Имама Хусейна (а) в Куфу, к Ибн Зияду.

Преследуемый солдатами Мухтара, Хули спрятался во дворе своего дома, в уборной. Его выдала собственная жена. Хули был сразу же казнен.

Хармала ибн Кахил Асади

В день Ашура Имам Хусейн (а) вышел к врагам с шестимесячным сыном Али Аскером на руках, и попросил дать напиться хотя бы младенцу. Хармала, который был метким стрелком, убил Али Аскера стрелой, которая вонзилась ребенку в горло.

Хармала был схвачен сторонниками Мухтара, который велел привести его. Затем по приказу Мухтару Хармале отрубили руки и ноги, а тело было брошено в костер.

Хусайн ибн Нумейр Кинди

Он был сторонником Муавиййи, принимал участие в битве при Сиффенйе. В день Ашура руководил лучниками. Собственноручно убил Хабиба ибн Мазахира.

Во время восстания Мухтара, Хусайн ибн Нумейр был на стороне Убейдуллаха ибн Зияда. Мухтар направил большое войско под началом Ибрахима ибн Малик Аштара против Ибн Зияда. Во время битвы один из солдат Мухтара принял Хусейна ибн Нумейра за Ибн Зияда, и призвал соратников убить того. Хусейн ибн Нумейр был убит в том бою.

Амр ибн Хаджадж Зибейди

Он руководил отрядом в 500 человек, который перекрыл воду реки Фырат для сторонников Имама Хусейна (а). Во время восстания Мухтара, Амр бежал из Куфы в Басру. В дороге у него кончились запасы воды, обессилив, он потерял сознание. Солдаты Мухтара нашли и убили его.

Хаким ибн Туфейи Таи

Он отрезал саблей левую руку Его Светлости Аббаса, стрелой ранил Имама Хусейна (а). Был схвачен и убит солдатами Мухтара.

Баджал ибн Сулейм

После убийства Имама Хусейна (а) отрезал ему палец и снял перстень. Когда Баджала схватили и привели к Мухтару, ему напомнили о совершенном преступлении. Мухтар приказал отрезать Баджалу руки и ноги. Он умер от потери крови.

Кроме вышеперечисленных, десятки соучастников преступления в Кербела были казнены Мухтаром. Однако некоторые были наказаны Аллахом еще ранее.

Ахнас снял с убитого Имама Хусейна головной убор и надел его . Однако затем потерял рассудок. Гейс ибн Ашаc присвоил абу Имама. По воле Аллаха он заразился проказой. В последние дни жизни родные выбросили его на свалку, где Гейса разодрали бродячие собаки.

Десять человек из армии Омара ибн Сада разодрали в клочья тело Имама Хусейна (а) и его соратников, проскакав по ним на конях. Схватив их, Мухтар приказал прибить руки и ноги преступников к земле гвоздями. Затем солдаты Мухтара на конях проскакали по ним, разодрав их в клочки.