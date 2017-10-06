Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400

В Москве назвали безосновательными озабоченности Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам С-400, поскольку военно-техническое сотрудничество РФ и Саудовской Аравии не направлено против третьих стран.

"Тематика ВТС действительно фигурировала на повестке дня вчерашних российско-саудовских переговоров на высшем уровне. Больших деталей, чем те, что давались, я предоставить не могу. Безусловно, это тема относится к весьма чувствительным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов, прокомментировать сообщение газеты "Коммерсант" о том, что Эр-Рияд может приобрести у Москвы не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф", передает İslam.az со ссылкой на EAdaily.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что "работа по этим вопросам будет продолжаться". "Развитие российско-саудовского сотрудничества - оно, прежде всего, в интересах наших двух стран, в интересах стабильности в арабском мире, в (Ближневосточном) регионе, безусловно, оно не носит направленности против какой-то либо третьей страны", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

"Любые высказывания и озабоченности в этой связи считаем безосновательными", - заключил Песков.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США тревожит проявляемый рядом их союзников интерес к приобретению российской зенитно-ракетной системы С-400.