Трамп намерен представить новую стратегию по Ирану на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп собирается представить новую стратегию по Ирану, которая предусматривает изменения в ядерной сделке с Тегераном. Детали своего плана он намерен огласить на следующей неделе.

Как передает İslam.az, об этом сообщает NBC со ссылкой на правительственных чиновников.

Отмечается, что, в частности, Трамп заявит о том, что ядерное соглашение с Ираном не отвечает интересам национальной безопасности США.

Как уточняет телеканал, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что объявление о новой всеобъемлющей стратегии будет сделано "в ближайшие дни" и будет учитывать "всё плохое поведение" Тегерана, а не только его ядерную программу.