Читатель спрашивает: Что такое товрийа?

Товрийа – это выражение, которое человек произносит с одним смыслом, при этом заранее зная, что будет понят оппонентом иначе. Говоря иначе, это двусмысленные выражения. Так как ложь является грехом, то с целью избежать этого, можно использовать товрийа. То есть это выход из положения в некоторых неизбежных ситуациях. Например, кто-то спрашивает у человека, дома ли его отец. Но тот не желает, чтобы кто-то знал, что его отец дома. В таком случае он отвечает не «его нет дома», а «его здесь нет», при этом имея в виду данную комнату. И действительно, его отец находится не в этой, а в другой комнате. В таком случае человек не грешит. Повторимся, что к такому методу дозволено прибегать лишь в исключительных случаях, чтобы уберечься от возможного вреда.