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Не менее 17 боевиков уничтожены в результате удара афганских ВВС

По меньшей мере 17 боевиков гоуппировки "Талибан" уничтожены, 10 получили ранения в результате воздушного удара ВВС Афганистана в регионе Баракзай провинции Урузган.

Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел исламской республики, передает агентство "Синьхуа".

"Афганские ВВС атаковали позиции боевиков в регионе Баракзай провинции Урузган в пятницу, - отмечается в коммюнике ведомства. - 17 боевиков погибли, 10 получили ранения". В результате удара, продолжает МВД, также были уничтожены оружие и боеприпасы талибов.

Боевики "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее,  передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.


Опубликовано:7 Октябрь, 2017  15:06, ]]>Печать]]>
 
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