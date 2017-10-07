Иракские войска освободили 150 населенных пунктов в провинции Киркук

Командующий военными операциями иракских войск в провинции Найнава генерал-лейтенант Абдель-Амир Яролла заявил, что во время освобождения Эль-Хувейджи в провинции Киркук были полностью освобождены от террористов несколько районов, в которых расположены 150 населенных пунктов.

Как передает Islam.az со ссылкой на агентство SANA, ссылась на заявление Яроллы, иракские силы в ходе операций ликвидировали 385 террористов, в том числе снайперов, уничтожили более 500 заминированных транспортных средств, 20 командных пунктов, 5 заводов по производству взрывных устройств и 5 пунктов связи. Кроме того было обнаружено 10 складов с оружием и боеприпасами, сообщает портал.