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Новости » Ислам в вопросах

Что такое «равайи тафсир»?

Читатель спрашивает: Что такое «равайи тафсир»?

Тафсиры обычно делятся на 2 вида: агли (основанное на преданиях) и нагли (основанное на самостоятельном суждении). Последний вид тафсира иногда и называют «раваи». При тафсире агли автор ссылается на научные доводы (например, философия, кялам и т.д.) и свой иджтихад. А при тафсире нагли автор не высказывает своего мнения, пытается комментировать каждый аят с помощью хадисов. Такие тафсиры состоят из последовательного изложения хадисов, которые сказаны об определенном аяте. Тафсиры раваи в основном написаны авторами, придерживающимися позиции ахбаритов. В качестве примеров тафсира раваи можно указать «аль-Бурхан» Бахрани, «Нур аль-сагалейн» Хавизи, «Минхадж аль-садигин» Кашани.


Опубликовано:9 Октябрь, 2017  11:36, ]]>Печать]]>
 
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