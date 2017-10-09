Сирийский генерал: США поставляют оружие ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

Начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия заявил, что США поставляют оружие террористам в Сирии, а не оппозиции.

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счёте оно попало в руки боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры», — цитирует РИА Новости генерала.

Он также отметил, что к радикалам в Сирии попадает оружие, которое было куплено по программе Пентагона помощи союзникам США, передает İslam.az.

Аль-Али заявил, что это оружие доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые не находятся под контролем правительственных войск.