Барзани готов отказаться от независимости Курдистана

Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани готов заморозить результаты референдума о независимости курдской автономии в обмен на снятие с региона санкций Багдада. Об этом сегодня заявил вице-президент Ирака Усама ан-Нуджейфи по итогам переговоров с курдским лидером, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По словам ан-Нуджейфи, Барзани готов к диалогу с иракскими властями.

8 октября Барзани провел переговоры с вице-президентами Ирака Усамой ан-Нуджейфи и Аядом Алауи. Стороны обсудили возможные пути выхода из кризисной ситуации, и в частности предложили пошаговый план по разрешению противоречий между Эрбилем и Багдадом.

При этом официальный представитель офиса премьер-министра Ирака Саад аль-Хадиси отметил, что инициатива вице-президентов не считается официальным отражением политики Багдада и что встречи эти были проведены без координации с центральными властями.

Напомним: в курдской автономии Ирака 25 сентября прошел референдум о независимости, в пользу которой, согласно официальным данным, высказались более 92 процентов местного населения.