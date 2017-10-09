Турецкие войска вошли в Сирию

Турецкие части, входящие в состав Миссии по контролю над деэскалацией напряженности, приступили к разведке в рамках шагов по созданию пунктов наблюдения в Идлибе, сообщает Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС сил Турции.

В состав миссии входят представители стран - гарантов перемирия в Сирии – Турции, Ирана и России.

"Согласно достигнутым в Астане соглашениям по созданию зоны деэскалации в районе Идлиба, ВС Турции как одной из стран-гарантов начали разведывательную операцию для установления наблюдательных постов с целью мониторинга за перемирием", — говорится в документе.