Владимир Путин разрешил иностранцам воевать в рядах российской армии за границей

Президент России Владимир Путин внес поправки в порядок прохождения военной службы.

Как передает İslam.az со ссылкой на EAdaily, подписанный главой государства указ позволяет отправлять иностранцев, которые служат в российской армии, за пределы РФ для участия в миротворческих и антитеррористических операциях.

«Военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, а также участвуют в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе.

Документ касается иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных Силах РФ по контракту.