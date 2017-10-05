Однажды при имаме Хусейне (а) некто сказал: "Добро, сделанное бесчестным людям, пропадет". Имам возразил ему, молвив: "Это не так. Добро - словно проливной дождь: он одинаково охватит и добро, и зло".

(Из книги "Тухафуль-угуль")