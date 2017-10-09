Ислам в вопросах: Считается ли чистой рыба, умершая в воде, и можно ли употреблять ее в пищу?

Если рыба умрет в воде, то она считается чистой, то есть до нее можно дотронуться. Однако употреблять такую рыбу в пищу запрещено, даже если она будет убита в оде различными способами, например, ядом. Но если рыбак установит сети и рыба попадет в них, а затем умрет на суше, то употребление такой рыбы в пищу дозволено. Если волны выбросят рыбу на сушу или же она издохнет на берегу после отлива, то опять-таки, ее употребление в пищу запрещено. Но если человек поймает ее до того, как она умрет, то ее употребление в пищу дозволено. Все это имеет отношение к чешуйчатым рыбам. Употребление бесчешуйчатых рыб в пищу харам в любом случае.