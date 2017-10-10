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Звезда Голливуда пропагандирует исламские ценности

В Интернете активно распространяется высказывание, которое, как считается, принадлежит известному голливудскому актеру, продюсеру и режиссеру Киану Ривзу.

Известно, что он родился в Бейруте в смешанном браке, однако религиозные воззрения кинозвезды в прессе оцениваются как «атеистические».

«Я не могу стать частью такого мира, где мужья одевают своих жён как женщин лёгкого поведения, выставляя на показ всё то, что должно быть сокровенным. Где нет понятия чести и достоинства, и на слова людей можно ссылаться только тогда, когда они говорят "обещаю". Где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семьи. Где сосунки считают себя успешными за рулем отцовских машин, а любой, кто имеет хоть немного власти пытается доказать вам, что вы ничтожество. Где люди лицемерно заявляют, что верят в Бога с рюмкой алкоголя в руках, и с отсутствием малейшего понимания своей религии. Где понятие ревности, считается постыдным, а скромность – недостатком. Где люди забыли о любви, а лишь ищут наилучший вариант партнёра. Где люди ремонтируют каждый шорох своей машины, не жалея ни денег, ни времени, а сами выглядят настолько убого, что только дорогая машина может это скрыть. Где парни пропивают родительские деньги в ночных клубах, кривляясь под примитивные звуки, а девки в них из-за этого влюбляются. Где М и Ж уже давно не различаются и где всё это вместе называется свободой выбора, но тех, кто выберет другой путь, – заклеймят отсталыми деспотами. Я выбираю свой путь, жаль только то, что я не нашёл такого же понимания у тех людей, в которых больше всего его искал...»

Мусульманам эта цитата показалась очень близкой по духу, поскольку в полной мере отражает ценности ислама.


Опубликовано:10 Октябрь, 2017  11:32, ]]>Печать]]>
 
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