Желающие могут принять участие в конкурсе Корана в Иране

В рамках мероприятий объявления Молодежным Форумом ОИС иранского города Шираз Молодежной столицей исламского мира 2017 года, руководство города Шираз и Министерство молодежи ИРИ организуют Международный конкурс Корана.

Конкурс состоится 29 октября – 2 ноября в Ширазе по двум номинациям:

1. Чтение Корана по таджвиду (для мужчин) и тартилу (для женщин)

2. Конкурс хафизов (чтение наизусть 10-ти джузов Корана).

Все расходы (прибытие, питание, проживание) участников конкурса оплачивается организаторами. В то же время участникам конкурса по прибытии в Шираз будут выплачены расходы на дорогу – 200 долларов.

Заявки на участие принимаются до 15-го октября.

Для тех, кто желает принять участие в конкурсе -

https://www.oicyouthcapital.com/call-for-application-quran-recitation-contest-shiraz-oic-youth-capital-2017/