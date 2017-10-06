Насколько верно выражение «72 шахида»?

О числе шахидов Кербелы в исторических книгах нет точного и однозначного заключения. И в древних, и в современных источниках высказывается различное число шахидов.

Так, число шахидов в одном источнике иногда вдвое превышает число жертв, упомянутых в другом источнике. Иногда на разных страницах одной и той же книги встречаются противоречивые цифры. Из-за того, что среди шахидов Кербелы много людей с одинаковыми или похожими именами, определить их личности становится затруднительным. Иногда два разных человека в книгах представлены как один человек. Иногда из-за ошибок в букве или знаке при издании книги появляются серьезные различия.

Большая часть шахидов ашуры погибла в тот же день. Поэтому среди сказителей этой большой трагедии значительное место занимают те, кто на вражеской стороне сражался против имама Хусейна (а). Имеются и разногласия относительно того, можно или нельзя верить их сказания.

И наконец, после трагедии ашура тела большинства шахидов были обезглавлены и доставлены в Шам. Кроме того, тела, пронзенные мечами, стрелами и копьями, пришли в неузнаваемое состояние. Это не могло не вызвать трудности, потому что тела в таком состоянии невозможно было опознать, определить, кому они принадлежат.

Али Назари Мунфарад в книге «Гиссейи-Кербела» отмечает, что в авторитетных источниках имеются теории о том, что число шахидов Кербелы составляло 61, 72, 78, 82, 87 и 145 человек. Автор книги «Жизнь имама Хусейна (а)» Имамзаде Исфахани пишет, что когда имам Хусейн (а) вышел из Мекки и направился в сторону Ирака, его сопровождали 86 сахабов. По другому сказанию, их было 82 человека. В книге Ибн Асира «Аль-Камиль», Балазури «Ансабуль-ашраф» и истории Табари говорится о 72 шахидах Кербелы. Шейх Муфид в книге «Аль-Иршад» говорит о том, что из шахидов 32 были конными, 40 - пешими. Шейх Аббас Гумми в книге «Мунтахал-амал» отмечает наличие разных теорий о составе войска имама и считает, что три из них достойны внимания: 32 конные и 40 пеших, 32 конные и 82 пешие, 45 конных и 100 пеших.

Аллама Мохсин Амин Амули в книге «Айануш-шиа» сообщил о 30 шахидах из племени Бану-Хашим и 106 остальных шахидах. Известный историк Масуди в произведении «Исбатуль-васиййа» хоть и пишет о том, что был 61 шахид, в произведении «Муруджуз- захаб» пишет о том, что их было 87. Летописец Ягуби пишет о том, что число людей, прибывших с имамом Хусейном (а) в Кербелу составляло 62 или 72 человека.

Было бы уместным отметить здесь строки из книги «Нафасуль-махмум» Шейха Аббаса Гумми: «Всевышний с начала сотворения мира и до конца его защищал и будет защищать свою религию посредством 1000 людей. Из них 313 человек - войско Талута, 313 человек - участники битвы при Бадре, 313 человек - сахабы имама Мехти (а). Остальные 61 человек стали шахидами вместе с имамом Хусейном (а) (Конечно, по мнению некоторых исследователей, эти 61 шахид были не из племени Бени-Хашим)».

Некоторые исследователи предложили взять за основу число отрубленных голов, отправленных в Дамаск для того, чтобы уточнить число шахидов Кербелы. Но и здесь появляются две проблемы. Во-первых, по преданию, не все шахиды Кербелы были обезглавлены. Значит, разница между числом шахидов и отрубленными головами совершенна естественна.

Во-вторых, предания об отрубленных головах тоже неоднозначны. Например, в книге Шейха Муфида «Аль-Иршад» и книге Шейха Аббаса Гумми «Мунтахаль-амал» говорится о том, что в Куфу были отправлены головы 72 шахидов. Историк Табари в своей книге вначале говорит об этой цифре, но на последующих страницах, подсчитывая, сколько голов шахидов было доставлено из каждого племени, подытожил: «Всего 70 голов». Ибн Саддаг Малики в произведении «Аль- Фусулиль-мухимма» писал о 70 отправленных головах. Сеййид ибн Тавус в книге «Лухуф», Аллама Меджлиси в книге «Бихаруль-Анвар» писал о том, что их было 78.

Незаменимую роль в исследовании числа и личностей шахидов Кербелы могут играть и тексты древних скрижалей. В этом смысле два древних источника – «Зийарати- Нахийейи-мугаддаса» и «Зийарати- раджабийа» более значимы. В скрижали «Зийарати- Нахийейи-мугаддаса», посланном, как утверждается имамом Мехти (а) Шейху Мухаммаду ибн Галибу Исфахани, упоминаются имена 80 шахидов Кербелы и душе каждого из них выражается почтение и посылается приветствие. 17 шахидов из 80 – из племени Бени- Хашим. В скрижали «Зийарати-раджабийа» в книге Сейида ибн Тавуса «Игбал» повествуется о 88 шахидах, из которых 13- представители племени Бени-Хашим. В текстах двух этих скрижалей имеются серьезные разницы в именах. Некоторые имена имеются в одной, и отсутствуют в другой скрижали, имеются разницы и в других общих именах.

В источниках также даются противоречивые цифры относительно числа представителей молодежи из племени Бени-Хашим, ставших шахидами в Кербеле. В различных книгах говорится о том, что их было от 13 до 23, 27, 30 и даже 50. Среди них больше всего говорится о 17 или 18 шахидах.

В книгах более нового периода разногласия относительно численности и личности шахидов Кербелы также остались нерешенными. Например, Имамзаде Исфахани в книге «Жизнь имама Хусейна (а)» представил несколько списков. Но итоги этих списков различаются: 111 человек, 130 и 139 человек. В той же книге автор в алфавитном порядке дает краткую информацию о каждом из шахидов, сообщая о 114 шахидах.

Али Назари Мунфарад в книге «Гиссейи -Кербела» в виде списков представил 6 версий о шахидах Кербелы, и 11 версий о шахидах Ахли-Бейта. В книге Джавада Мухаддиси «Фарханге-ашура», в которой собрано много ценной информации, также дается несколько списков. При ознакомлении с текстом книги выяснилось, что здесь отражена информация о 128 шахидах (в том числе из Бени-Хашима).

В тексте «Имена казненных вместе с Хусейном (а)», относящемся к сказителю хадисов Фузейлу ибн Зубейру Куфи Асади, который был сахабом имама Багира (а) и имама Садига (а), упоминаются имена 107 шахидов, из которых 20 – из племени Бени-Хашим. Но в этом списке можно встретить имена не только шахидов Кербелы, но и имена нескольких людей, ставших шахидами в Куфе.

В книге «Василятуд-дарейн» Сейид Ибрагима Мусеви Занджани представлен самый широкий список друзей-шахидов имама Хусейна (а). В этой книге упоминаются имена 50 шахидов из племени Бени-Хашима и 184 шахидов, не относящихся к этому племени. Но и здесь имена шахидов Куфы смешались с именами шахидов Кербелы. К тому же в книге содержатся много имен шахидов Кербелы, которые упоминаются только в слабых источниках.

В Кербеле, на большой надгробной доске над общей гробницей шахидов запечатлен список этих мучеников. В этом списке красивым почерком написаны имена 120 шахидов, из которых 16 – из племени Бени-Хашим. Но на доске не написаны имена Его светлости Аббаса и Хабиба ибн Музахири. Если и их имена добавить в список, получится 122 человека.

Автор этих строк, проведя независимое расследование относительно численности и личностей шахидов, пришел к определенному выводу, которые были представлены в книге «Шахиды Ашура», изданной в 2004 году. Итоги таковы: Несомненно то, что в день Ашура в Кербела было убито 88 человек, но не из племени Бени-Хашим. Кроме того, есть вероятность того, что шахидами стали еще 9 человек. Что касается числа шахидов племени Бени-Хашим, то досконально известно, что самое меньшее 17 человек из них стали шахидами. Кроме этих 17 шахидов, в источниках встречаются имена еще 10 шахидов из Бени-Хашима. Таким образом, общее число шахидов Ашуры составляет от 105 до 124 человек.