Для России могут увеличить квоту на хадж

Квота для мусульман из России, которые хотят совершить хадж, может возрасти до 25 тыс. человек. Данный вопрос рассматривался в рамках встречи короля Саудовской Аравии Салмана с российским мусульманским духовенством в минувшую субботу. В нынешнем году Россия получила квоту на 23,5 тыс. мест. При этом отмечается, что в стране существует спрос на не менее чем 25 тыс. мест,- пишет ТАСС.

Отмечается, что квота выдается из расчета одно место на 1 тыс. мусульман, проживающих в стране. При этом, по последним данным, умму России представляют 25 млн. приверженцев ислама.

Планируется, что квота на 25 тыс. хаджиев будет зафиксирована во время визита делегации РФ в КСА для подписания соглашения с министерством по делам хаджа на 2018 год.