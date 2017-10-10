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Армия Сирии полностью зачистила от ИГ границу провинции Дамаск с Иорданией Армия Сирии полностью зачистила от ИГ границу провинции Дамаск с Иорданией

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Армия Сирии полностью зачистила от ИГ границу провинции Дамаск с Иорданией

Правительственные войска САР и союзные силы полностью освободили от боевиков террористической группировки ИГ, пограничную с Иорданией территорию на юго-востоке провинции Дамаск, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, армия освободила от ИГ более восьми тысяч квадратных километров и вернула контроль над оставшимися высотами и районами вдоль границы с Иорданией, тем самым полностью зачистив юго-восток провинции Дамаск от террористов, передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс".

На прошлой неделе сирийская армия завершила операцию на востоке провинции Хомс, освободив от ИГ 1,8 тысячи квадратных километров территории, включая десятки деревень и поселений.


Опубликовано:10 Октябрь, 2017  18:58, ]]>Печать]]>
 
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