Читатель спрашивает: Можно ли нарекать людей именами Аллаха, например, Азиз, Рахим, Лятиф, Карим, Хамид?

Из имен Аллаха наиболее известны 100, их называют «асмауль-хусна», то есть самые прекрасные имена. Среди них такие имена, как Аллах, Рахим, Рахман, Карим, Гадир, Алийй, Азим и т.д. Нарекать людей можно любыми из этих имен, за исключением двух: Аллах и Рахман. Но можно нарекать этими именами людей, если добавить к ним приставку «абд», то есть Абдуллах и Абдуррахман. Этот же метод желательно использовать и при нарекании людей иными именами из «асмауль-хусны» (Абдуррахим, Абдулькарим и т.д.). Но это не обязательно, можно использовать и само имя.