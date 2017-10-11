Ким Чен Ын намерен "укрощать огнем" США

Лидер КНДР готов на самые жесткие действия, поэтому Пхеньян работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной донести заряд до США, и намерен ее испытать.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил на заседании фракции ЛДПР в Госдуме депутат Антон Морозов по итогам его поездки в Пхеньян вместе с двумя коллегами по фракции.

"Ким Чен Ын заявил, что будет укрощать огнем США и в рамках этого "укрощения огнем" они готовят к испытанию новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по их расчетам, должна достичь западного побережья США", - привел "Интерфаксу" слова Морозова один из участников заседания.

Оно состоялось во вторник вечером под председательством руководителя фракции Владимира Жириновского и началось с сообщения Морозова о состоявшемся 2-6 октября визите в КНДР.

Депутат является членом комитета Госдумы по международным делам. Он утверждает, что поездка трех депутатов, представляющих ЛДПР, была согласована с российским МИДом, председателем профильного комитета Госдумы Леонидом Слуцким и с руководством нижней палаты и была совершена "в рамках общей российской политической концепции".

Особый акцент, по словам собеседника агентства, парламентарий сделал на том, что все встречи в Пхеньяне проходили на "довольно высоком уровне".

Как рассказали агентству, на заседании фракции Морозов обратил внимание на то, что северные корейцы "очень сильно расстроены недавним заявлением с трибуны Генассамблеи ООН президента США, и многие считают это объявлением войны против КНДР, поэтому и готовят свой ответ".

Дональд Трамп, в частности, сказал, что, если придется защищать себя или союзников США, не останется другого выбора, кроме как "полностью уничтожить Северную Корею".

Морозов проинформировал коллег о том, что депутатская делегация четко обозначила свою позицию - о неподдержке взаимного агрессивного настроя между США и КНДР и необходимости создания условий для мирного урегулирования ситуации. "Для этого мы и приехали на Корейский полуостров, чтобы все-таки найти точки соприкосновения и обозначить стимулы для сторон, чтобы сесть за стол переговоров", - передали коллеги суть сказанного депутатом на заседании фракции.