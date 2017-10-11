ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как зовут четырех основных ангелов и каковы их функции? Как зовут четырех основных ангелов и каковы их функции?
Участь убийц Имама Хусейна (а) Участь убийц Имама Хусейна (а)
Из письма имама Хусейна (а) жителям Куфы: Из письма имама Хусейна (а) жителям Куфы: "Клянусь своей жизнью, что..."
Считается ли чистой рыба, умершая в воде, и можно ли употреблять ее в пищу? Считается ли чистой рыба, умершая в воде, и можно ли употреблять ее в пищу?
Звезда Голливуда пропагандирует исламские ценности Звезда Голливуда пропагандирует исламские ценности

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Точка зрения

Примкнув к салафитам, она сбежала с детьми в Азербайджан...

Житель Алматы рассказал, как после нескольких лет брака его супруга попала под влияние религиозного течения и сбежала из дома, похитив обеих дочерей. По его словам, они сейчас находятся в Азербайджане, передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Ербол Касымов (имя изменено по просьбе героя) прожил со своей супругой Айгуль более семи лет, пишет tengrinews.kz. По его признанию, его жена всегда была верующей, но не фанатичной.

«Каждый год она ездила к маме на Кавказ, - рассказывает Касымов. - С работой у меня не получалось, а она не работала, ездила с детьми. В 2014 году, вернувшись из очередной поездки, она мне призналась, что хочет надеть хиджаб и читать намаз. Я не увидел в этом ничего плохого, напротив, всегда был готов ее поддержать, но на всякий случай спросил, кто ей это посоветовал. Она ответила, что это ей сказали ее «сестры» - подруги детства, ставшие «истинными мусульманками».

Как признался мужчина, в то время он, не увидев ничего плохого, поддержал решение супруги.

«До марта 2016 года все было нормально. Единственное, потом я заметил, что она начала чаще общаться со своими «сестрами». Они вышли замуж и уехали в Россию, но поддерживалии контакт постоянно. Потом она начала мне указывать: это нельзя делать - харам, то нельзя делать - харам. Музыку слушать нельзя, праздники отмечать. Не давала смотреть телевизор, стала включать на ночь религиозные песни детям. Я обычно детям сказки рассказываю, включал на планшете. Теперь она начала говорить, что это все от атеистов, что нельзя это слушать», - рассказывает Ербол.

Почувствовав неладное, мужчина ограничил в семье доступ к Интернету и записал супругу на занятия в медресе при мечети.

«Я записал ее, она начала ходить в медресе, несколько месяцев все было хорошо. Потом ей с Кавказа скинули контакты девушки, живущей в Алматы. Эта девушка - супруга гражданина Таджикистана, которого депортировали из России сюда, в Казахстан. Они начали очень активно общаться, и в один день жена мне говорит: «Я больше не буду в мечеть ходить, там мазхаб ханафитский, меня он не устраивает, я истинная мусульманка-салафитка», - вспоминает Ербол.

Он утверждает, что уже тогда супруга начала запрещать дочерям посещать праздники в школе и детском саду, потому что «истинные мусульмане не отмечают Новый год и День Конституции, а празднуют только одобренные шариатом дни».

«Тогда-то я и начал беспокоиться. Побежал к имаму, спрашиваю: «Что делать?» Он посоветовал прийти вместе с ней. Пришли, поговорили, имам сказал, что она зомбирована. Я ее родителям звоню, они ничем не могут помочь, потому что дочь их не слушает. Пытался сам ее вразумить», - говорит Ербол.

Крупная ссора с супругой произошла под Новый год, в декабре 2016-го. Ербол втайне от нее купил маскарадный костюм для младшей дочери и разрешил ей отправиться на новогодний утренник.

«Все прошло хорошо, но вечером жена мне закатила истерику, исцарапала, назвала «неверным» и призналась, что собирается уехать в мусульманскую страну», - рассказал Ербол.

Жена собрала вещи и ушла из дома с двумя дочками. По словам Касымова, с тех пор вот уже более полугода между ними продолжается бракоразводный процесс. Мужчина уверен, что его супруга просто попала под дурное влияние, и всячески пытается уговорить ее вернуться в семью.

«Она сказала, что девочки не будут учиться, что они будут мусульманками и, когда вырастут, выйдут замуж за салафитов, которые будут их содержать. Они нашли такого же адвоката, с бородой», - говорит Ербол.

Мужчина обратился в соответствующие инстанции, нанял адвоката, написал заявление в полицию, районный и ювенальный суды.

«Первый суд был районный. Я все доказательства предоставил. И когда они проиграли этот суд, ее «сестры» сказали ей в суде не затрагивать тему религии, а говорить, что я ее бил. Им это доказать не удалось, потому что меня все знают: и воспитатели, и учителя, и соседи, и родители ее», - отметил Ербол.

Во время разбирательства он заметил, что его дочери стали часто болеть и сильно исхудали. Так как сама Айгуль тоже болела, он добился, чтобы всех троих положили в больницу. Однако спустя неделю женщина, забрав обеих дочерей, без выписки сбежала из больницы, заявив, что все, и в том числе здоровье девочек, «в руках Аллаха» и принимать лекарства не имеет смысла.

По словам мужчины, с некоторых пор экс-супруга перестала выходить на связь.

«Своих дочек я уже долго не вижу, их увезли в Азербайджан. Ни родителям моим, ни мне даже позвонить им нельзя. Два суда я выиграл, но они ходят все равно и детей мне не показывают. До сих пор все это тянется, я до сих пор говорю ей, что люблю и прошу вернуться домой. Я сказал ей, что учу суры», - признается Касымов.

Мужчина заявил, что не намерен сдаваться и уверен, что закон на его стороне и защитит его и дочерей от влияния религиозного течения.


Опубликовано:11 Октябрь, 2017  17:08, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
11 Октябрь, 2017
Указом Президента создан Фонд пропаганды духовных ценностей
10 Октябрь, 2017
Насколько верно выражение «72 шахида»?
6 Октябрь, 2017
Участь убийц Имама Хусейна (а)
5 Октябрь, 2017
"Готовьте и ешьте халяль". 8-я передача (Видео)
4 Октябрь, 2017
Кем был Йезид и как умер?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Октябрь, 2017

Террористы готовили захват и расстрел парламента Азербайджана

11 Октябрь, 2017

Примкнув к салафитам, она сбежала с детьми в Азербайджан...
11 Октябрь, 2017

Указом Президента создан Фонд пропаганды духовных ценностей
11 Октябрь, 2017
Ким Чен Ын намерен "укрощать огнем" США
11 Октябрь, 2017

Иракская армия сообщила о полном освобождении города Хавиджа от ИГИЛ
11 Октябрь, 2017

Можно ли нарекать людей именами Аллаха, например, Азиз, Рахим, Лятиф, Карим, Хамид? Ислам в вопросах
11 Октябрь, 2017

Глава Каталонии Пучдемон подписал декларацию независимости
11 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
10 Октябрь, 2017
Армия Сирии полностью зачистила от ИГ границу провинции Дамаск с Иорданией
10 Октябрь, 2017
Для России могут увеличить квоту на хадж
10 Октябрь, 2017

Насколько верно выражение «72 шахида»?
10 Октябрь, 2017

Желающие могут принять участие в конкурсе Корана в Иране
10 Октябрь, 2017
Россия начала новую операцию в Сирии
10 Октябрь, 2017

Звезда Голливуда пропагандирует исламские ценности
10 Октябрь, 2017
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии с территории Йемена
10 Октябрь, 2017

Считается ли чистой рыба, умершая в воде, и можно ли употреблять ее в пищу? Ислам в вопросах
10 Октябрь, 2017
В Дагестане ликвидированы два вооруженных боевика в ходе спецоперации
10 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
9 Октябрь, 2017

Имам Хусейн (а): "Добро - словно проливной дождь..."
9 Октябрь, 2017
Владимир Путин разрешил иностранцам воевать в рядах российской армии за границей
9 Октябрь, 2017
Турция рассчитывает на передачу технологий производства С-400
9 Октябрь, 2017
Турецкие войска вошли в Сирию
9 Октябрь, 2017

Попытка переворота в Киргизии: президент отменил визит в Россию
9 Октябрь, 2017
Барзани готов отказаться от независимости Курдистана
9 Октябрь, 2017

Более 10 человек погибли в результате опрокидывания лодки у границы Бангладеш и Мьянмы
9 Октябрь, 2017

Сирийский генерал: США поставляют оружие ИГ и «Джебхат ан-Нусре»
9 Октябрь, 2017

Что такое «равайи тафсир»? Ислам в вопросах
9 Октябрь, 2017

8 солдат США погибли в результате столкновения двух вертолетов в Сирии
9 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 132 раза за сутки
7 Октябрь, 2017
Иракские войска освободили 150 населенных пунктов в провинции Киркук
7 Октябрь, 2017
Не менее 17 боевиков уничтожены в результате удара афганских ВВС
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com