Террористы готовили захват и расстрел парламента Азербайджана

Группа террористов, обезвреженная 31 января этого года спецназом Службы государственной безопасности в поселке Гарачухур, готовила нападение на Милли Меджлис и массовое убийство депутатов. В ходе операции СГБ четверо террористов были уничтожены и один захвачен живым.

Эта сенсационная информация содержится в материалах уголовного дела в отношении единственно выжившего во время спецоперации террориста, 28-летнего Фарида Садыхова - одного из присягнувших ИГ азербайджанских граждан, участвовавших в создании ячейки данной террористической организации на территории страны.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении ячейки ИГ в Гарачухуре. Фигурант дела, Фарид Садыхов признан был виновным в участии в террорстической деятельности, организации незаконного вооруженного формирования и других тяжких преступлениях.

В информации СГБ, распространенной 1 февраля 2017 года, отмечалось, что группа граждан Азербайджана принесла присягу международной террористической организации, действующей за пределами территории республики, добывала оружие и взрывчатые вещества,а также планировала совершение терактов в различных регионах страны. В результате предпринятого Службой государственной безопасности Азербайджана расследования информация о действиях экстремистов подтвердилась, и было принято решение о проведении в отношении них неотложных мероприятий.

31 января 2017 года была проведена спецоперация по задержанию граждан Азербайджана М.Улубекова - по прозвищу «Абу Хафса», Г.Дамирова - по прозвищу «Абдул Гариб», Ф.Садыхова - по прозвищу «Абдул Халид», Т.Алмамедова, а также С.Мамедова - по прозвищу «Абдулла», подозреваемых в подготовке терактов.

В ходе спецоперации участники преступной группы М.Улубеков, Т.Алмамедов, Г.Дамиров и С.Мамедов оказали сопротивлениепо спецгруппе СГБ, открыв по ее членам огонь из автоматов и пистолетов, в ответ на что, в соответствии с законодательством, против преступников применено было табельное оружие и все названные четыре гражданина были уничтожены.

Между тем в сообщении СГБ не раскрываются подробности о месте дислокации и планах действий террористической ячейки. Подробности ее создания и намерения составивших ее экстремистов выяснились в лишь в ходе настоящего судебного процесса.

Как следует из материалов следствия, Фарид Садыхов по прозвищу «Абдул Халид» вступил в преступный сговор с Гарибом Дамировым, Магомедом Улубековым, Туралом Алмамедовым, Самиром Мамедовым и другими с целью распространения в Азербайджане идеологии террористической организации ИГИЛ. Садыхов принимал активное участие в деятельности преступной группировки, которая на почве религиозного экстремизма собиралась осуществить теракты. Террорист поддерживал связь с азербайджанцами, которые воевали в Сирии в составе подразделений ИГИЛ, и договорился с ними о создании ячейки ИГИЛ и начале «джихада» в Азербайджане.

В материалах следствия указывается, что экстремистская группировка, нейтрализованная в Гарачухуре, готовилась провести в Азербайджане серию терактов. Целью террористов должны были стать административные здания органов власти, правоохранительных органов и министерств, объекты стратегического значения, а также Бакинский государственный университет, Бакинский теологический университет и Бакинский университет нефти и промышленности. А чтобы добыть деньги и ценности, группировка планировала нападения на винно-водочные магазины, ломбарды в Баку и атаки на предпринимателей и глав исполнительной власти в северных регионах Азербайджана.

В своих показаниях Фарид Садыхов заявил, что с 2016 года стал придерживаться салафитской идеологии и начал изучать соответствующую литературу. Он также принимал участие в дискуссиях в экстремистских группах в социальной сети «Одноклассники».

В переписке с одним из участников таких групп по прозвищу «Абу Давуд» Фарид Садыхов называл всех немусульман кяфирами и призывал к их физическому уничтожению. За это его профиль был заблокирован администрацией соцсети «Одноклассники». После этого Фарид Садыхов стал переписываться в группе «Новости халифата», где он нашел единомышленников. Однако и этот профиль был закрыт из-за пропаганды терроризма и радикальных призывов.

Как сказал в своих показаниях Ф.Садыхов, именно в «Одноклассниках» он познакомился с жителем Худата Магомедом Улубековым и обменялся с ним номерами телефонов.

«Магомед приехал в Баку для изучения арабского языка и снял себе квартиру в Гарачухуре. Я несколько раз бывал у него дома, где и познакомился с Самиром, Туралом и Гарибом. Мы беседовали на религиозные темы и вместе совершали намаз», - показал Ф.Садыхов.

Однако на этих сборищах в доме М.Улубекова предметом обсуждения была не только религия. Сначала преступники планировали отправиться в Сирию и примкнуть к ИГИЛ, однако затем они решили остаться в Азербайджане и вести «джихад» здесь.

Экстремисты считали, что «Исламское государство» должно овладеть Азербайджаном и вообще всем миром. Для этого они разрабатывали планы по началу «джихада» в Азербайджане и выбирали себе «эмира», который бы командовал ими и справедливо делил бы ценности, добытые путем грабежей и других преступлений.

«Магомед был очень религиозно образованным человеком, с большим жизненным опытом, поэтому мы внимательно слушали все, что он говорил. Мы строили планы по добыче оружия, боеприпасов для ведения религиозной войны. Чтобы купить оружие, мы разрабатывали планы ограбления винно-водочных магазинов, ломбардов, банков, а также жилищ состоятельных людей. На добытые деньги предполагалось приобрести оружие и пополнить свои ряды. А чтобы нас не заподозрили в планируемых нападениях, мы все побрили свои лица и удалили профили из социальных сетей», - рассказал Ф.Садыхов.

Члены радикальной группировки предполагали после осуществления террористических атак укрыться в лесах Гусарского района. Награбленные ценности они хотели спрятать в Баку, а оружие и боеприпасы взять с собой в лес. В дальнейшем преступники собирались выбрать себе «эмира», которому бы присягнули все мусульмане Кавказа.

Фариду Садыхову было поручено изучить возможности изготовления взрывчатки кустарными способами. Для этого он загрузил из интернета в свой смартфон соответствующие ролики. 29 января, за два дня до операции СГБ, участники преступной группы собрались на съемной квартире М.Улубекова в Гарачухуре, чтобы обсудить последние приготовления к налетам в Губинском и Гусарском районах.

Первой целью террористов должно было стать Управление полиции Гусарского района. Атака должна была начаться во время строевого смотра сотрудников управления. В это же время планировалось напасть на дом одного предпринимателя и торговый центр.

М.Улубеков предложил также устроить взрыв у здания СГБ в Гусарах.

«Магомед сказал, что необходимо устроить взрыв, в котором погибнет несколько человек и зданию будет причинен ущерб. Он также предложил напасть на филиалы Dəmirbank və Atabank. Но я возразил ему, напомнив, что у нас мало оружия. Меня поддержали Гариб Дамиров и Самир Мамедов, которые предостерегли, что при налете на банк обязательно произойдет перестрелка, и нам ничего взять в банке не удастся. Тогда было принято решение о нападении на водочные магазины и ломбарды», - признался обвиняемый.

Один из террористов, Самир Мамедов, предложил напасть на дом состоятельного жителя Красной Слободы.

«Самир сказал, что у этого человека много денег и он нам их отдаст. Магомед же предложил напасть на жилища заместителя главы Исполнительной власти Гусарского района, главы отделения Центробанка в Гусарах и глав муниципалитетов. Магомед считал, что лучшим вариантом будет налет на дом замглавы ИВ, где мы непременно найдем деньги, потому что он человек зажиточный», - сказал обвиняемый.

В ходе обсуждения планов террористов М.Улубеков предложил также напасть на одну из воинских частей в Гусарском районе, а затем осуществить теракты в академиях СГБ и МВД. По его словам, основными мишенями террористов должны были бы стать государственные учреждения. М.Улубеков также признался, что члены преступной группы собирались устроить взрывы в бакинских вузах.

«Магомед называл сотрудников СГБ, МЧС, Минюста, МВД, Минналогов, депутатов Милли Меджлиса, глав исполнительной власти «разбойниками и врагами мусульман». Он настаивал, что важно напасть на Милли Меджлис тогда, когда соберутся все депутаты, чтобы сразу всех уничтожить», - заявил обвиняемый.

Приговором суда Фарид Садыхов осужден на 11 лет лишения свободы.