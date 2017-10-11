ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Как зовут четырех основных ангелов и каковы их функции? Как зовут четырех основных ангелов и каковы их функции?
Участь убийц Имама Хусейна (а) Участь убийц Имама Хусейна (а)
Террористы готовили захват и расстрел парламента Азербайджана Террористы готовили захват и расстрел парламента Азербайджана
Можно ли нарекать людей именами Аллаха, например, Азиз, Рахим, Лятиф, Карим, Хамид? Можно ли нарекать людей именами Аллаха, например, Азиз, Рахим, Лятиф, Карим, Хамид?
Примкнув к салафитам, она сбежала с детьми в Азербайджан... Примкнув к салафитам, она сбежала с детьми в Азербайджан...

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

ЕС идентифицировала около восьми тысяч иностранных боевиков из Ирака и Сирии

Страны-члены Евросоюза идентифицировали около восьми тысяч иностранных боевиков.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил еврокомиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг, выступая на заседании в Брюсселе комиссии Европарламента по контролю за мерами по борьбе с терроризмом, принимаемыми на уровне Евросоюза (TERR).

По его словам, часть боевиков, вероятно, уже погибла в Ираке и Сирии, другая часть намерена или уже вернулась в Европу, остальные намерены перебраться в другие регионы.


Опубликовано:11 Октябрь, 2017  17:52, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
11 Октябрь, 2017
Ким Чен Ын намерен "укрощать огнем" США
11 Октябрь, 2017
Иракская армия сообщила о полном освобождении города Хавиджа от ИГИЛ
11 Октябрь, 2017
Глава Каталонии Пучдемон подписал декларацию независимости
10 Октябрь, 2017
Армия Сирии полностью зачистила от ИГ границу провинции Дамаск с Иорданией
10 Октябрь, 2017
Для России могут увеличить квоту на хадж

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Октябрь, 2017

ЕС идентифицировала около восьми тысяч иностранных боевиков из Ирака и Сирии
11 Октябрь, 2017

Террористы готовили захват и расстрел парламента Азербайджана

11 Октябрь, 2017

Примкнув к салафитам, она сбежала с детьми в Азербайджан...
11 Октябрь, 2017

Указом Президента создан Фонд пропаганды духовных ценностей
11 Октябрь, 2017
Ким Чен Ын намерен "укрощать огнем" США
11 Октябрь, 2017

Иракская армия сообщила о полном освобождении города Хавиджа от ИГИЛ
11 Октябрь, 2017

Можно ли нарекать людей именами Аллаха, например, Азиз, Рахим, Лятиф, Карим, Хамид? Ислам в вопросах
11 Октябрь, 2017

Глава Каталонии Пучдемон подписал декларацию независимости
11 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки
10 Октябрь, 2017
Армия Сирии полностью зачистила от ИГ границу провинции Дамаск с Иорданией
10 Октябрь, 2017
Для России могут увеличить квоту на хадж
10 Октябрь, 2017

Насколько верно выражение «72 шахида»?
10 Октябрь, 2017

Желающие могут принять участие в конкурсе Корана в Иране
10 Октябрь, 2017
Россия начала новую операцию в Сирии
10 Октябрь, 2017

Звезда Голливуда пропагандирует исламские ценности
10 Октябрь, 2017
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты по Саудовской Аравии с территории Йемена
10 Октябрь, 2017

Считается ли чистой рыба, умершая в воде, и можно ли употреблять ее в пищу? Ислам в вопросах
10 Октябрь, 2017
В Дагестане ликвидированы два вооруженных боевика в ходе спецоперации
10 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 121 раз за сутки
9 Октябрь, 2017

Имам Хусейн (а): "Добро - словно проливной дождь..."
9 Октябрь, 2017
Владимир Путин разрешил иностранцам воевать в рядах российской армии за границей
9 Октябрь, 2017
Турция рассчитывает на передачу технологий производства С-400
9 Октябрь, 2017
Турецкие войска вошли в Сирию
9 Октябрь, 2017

Попытка переворота в Киргизии: президент отменил визит в Россию
9 Октябрь, 2017
Барзани готов отказаться от независимости Курдистана
9 Октябрь, 2017

Более 10 человек погибли в результате опрокидывания лодки у границы Бангладеш и Мьянмы
9 Октябрь, 2017

Сирийский генерал: США поставляют оружие ИГ и «Джебхат ан-Нусре»
9 Октябрь, 2017

Что такое «равайи тафсир»? Ислам в вопросах
9 Октябрь, 2017

8 солдат США погибли в результате столкновения двух вертолетов в Сирии
9 Октябрь, 2017
Армяне нарушили режим прекращения огня 132 раза за сутки
7 Октябрь, 2017
Иракские войска освободили 150 населенных пунктов в провинции Киркук
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com