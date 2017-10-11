ЕС идентифицировала около восьми тысяч иностранных боевиков из Ирака и Сирии

Страны-члены Евросоюза идентифицировали около восьми тысяч иностранных боевиков.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил еврокомиссар по безопасности ЕС Джулиан Кинг, выступая на заседании в Брюсселе комиссии Европарламента по контролю за мерами по борьбе с терроризмом, принимаемыми на уровне Евросоюза (TERR).

По его словам, часть боевиков, вероятно, уже погибла в Ираке и Сирии, другая часть намерена или уже вернулась в Европу, остальные намерены перебраться в другие регионы.