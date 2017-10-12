В Сирии убита самая разыскиваемая террористка Великобритании

Самая разыскиваемая террористка Великобритании, известная как "Белая вдова", была убита в Сирии в результате удара американского дрона, передает İslam.az со ссылкой на РБК.

Отмечается, что бывшая участница панк-группы последние годы занималась вербовкой женщин-смертниц в ряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Западные СМИ пишут, что ЦРУ передало британским коллегам информацию о том, что 50-летняя Салли Джонс по прозвищу "Белая вдова" была убита в июне ударом с беспилотника. Американцы утверждают, что С. Джонс погибла, когда пыталась сбежать из окруженной курдскими отрядами Ракки.

Бывшая участница британской панк-группы Krunch С. Джонс сбежала в Сирию в 2013 году вместе со своим возлюбленным, компьютерным хакером Джунаидом Хусейном, решившим присоединиться к ИГ. Уроженец Бирмингема Хусейн был убит еще в 2015 году, после чего Джонс получила прозвище "Белая вдова".