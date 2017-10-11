Читатель спрашивает: Можно ли выполнить намаз, сидя на стуле, если пол в помещении грязный?

При выполнении намаза чистым в обязательном порядке должно быть место, куда прикладывается лоб – земля или мохур. Если выполняется это условие, то намаз верен. Но это противоречит этикету, а одежда человека может испачкаться. Поэтому будет лучше расстелить газету или кусок картона, и выполнить намаз на нем. Намаз следует выполнять стоя. Сидя намаз может выполнить лишь человек, у которого на то существуют уважительные причины по шариату. Например, если человек не способен находиться на ногах по болезни, или же вынужден выполнять намаз в помещении, в котором слишком низкий потолок.