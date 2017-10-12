Турция перебрасывает танки на границу с Ираком

Танковые подразделения с различных воинских частей Турции передислоцированы в приграничную с Ираком провинцию Ширнак, сообщает агентство Anadolu.

По данным военных источников, танки будут размещены непосредственно на границе с Ираком в районе проведения совместных военных учений Ирака и Турции, начатых в сентябре вблизи КПП "Хабур" в районе Силопи в связи с проведенным в Иракском Курдистане референдумом о независимости.

В целях безопасности бронетехника прибыла в район границы в ночное время суток.