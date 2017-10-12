Закир Гасанов отказался встать рядом с Закаряном

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Мероприятие состоялось 12 октября в Душанбе.

По итогам встречи ее участники сделали коллективное фото. Закир Гасанов должен был стоять рядом с первым заместителем министра обороны Армении Артаком Закаряном, однако глава оборонного ведомства Азербайджана отошел в сторону.

Азербайджанский министр и ранее отказывался вставать рядом с представителями минобороны Армении.