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Закир Гасанов отказался встать рядом с Закаряном

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Мероприятие состоялось 12 октября в Душанбе.

По итогам встречи ее участники сделали коллективное фото. Закир Гасанов должен был стоять рядом с первым заместителем министра обороны Армении Артаком Закаряном, однако глава оборонного ведомства Азербайджана отошел в сторону.

Азербайджанский министр и ранее отказывался вставать рядом с представителями минобороны Армении.


Опубликовано:12 Октябрь, 2017  15:39, ]]>Печать]]>
 
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