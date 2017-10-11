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Участь одного из убийц Имама Хусейна (а) - Убейдуллаха ибн Зияда Участь одного из убийц Имама Хусейна (а) - Убейдуллаха ибн Зияда

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Участь одного из убийц Имама Хусейна (а) - Убейдуллаха ибн Зияда

Одним из соучастников преступления в Кербела был Убейдуллах ибн Зияд. Личность его отца является предметом споров. Люди воспринимали его как сына Убейда Сагафи.

Однако Абу Суфьян всегда утверждал, что его истинным отцом является именно он. Именно поэтому в 44-м году по хиджре Муавиййе ибн Абу Суфьян официально объявил Зияда своим братом.

В период правления Имама Али (а) Зияд был назначен наместником в Персии. Он тщательно скрывал свою ненависть к Ахли-бейту вплоть до самой смерти Его Светлости (а).

После кончины Имама Али (а), Зияд перешел на сторону Муавиййи, а тот отдал в его распоряжение весь Ирак, а затем Хорасан и Персию. В этих регионах Зияд совершил неимоверные преступления, сослал в отдаленные поселения сотни сторонников Ахли-бейта, а некоторых убил. Тирания Зияда достигла таких пределов, что люди пожаловались на него Имаму Хасану (а). Тот проклял его, и на большом пальце руки Зияда появилась опухоль. Она стремительно прогрессировала, и наконец, достигла его шеи. От этой болезни Зияд скончался в 53-м году по хиджре.

После этого его сын Убейдуллах приказом Муавиййи был назначен наместником в Хорасан, а через два года под его начало перешла и Басра. Как и отец, Убейдуллах был ярым врагом Ахли-бейта. По его приказу в Ираке было построено несколько мечетей, с минабров которых проклинали Имама Али (а). Причину столь ненавистного отношения к роду Пророка (с) следует искать в его родословной. Об отце уже было сказано выше. А его матерью была рабыня по имени Марджана, которая прославилась своей похотью. Даже Ее Светлость Зейнаб (с.а) в своей проповеди в Куфе назвала Убейдуллаха «йабна Марджана», что является большим позором и оскорблением у арабов.

После того, как Имам Хусейн (а) направил по приглашению горожан в Куфу своего двоюродного брата Муслима ибн Агла, соглядатаи написали письмо Йезиду, в котором сообщали, что правитель города Номан ибн Башир весьма пассивен и не может контролировать ситуацию. По их словам, очень скоро Муслим мог полностью прибрать к рукам Куфу. Поэтому Йезид освободил Номана от должности, назначив на его место Убейдуллаха ибн Зияда, который к тому же был наместником в Басре. Убейдуллах за короткий промежуток времени смог справиться с ситуацией и Муслим ибн Агл остался без поддержки, в результате чего был схвачен и убит. Армия, собранная Убейдуллахом, выступила против Имама Хусейна (а) под непосредственным началом Омара ибн Сада, и в Кербела произошла известная трагедия.

Плененные члены Ахли-бейта были доставлены во дворец Убейдуллаха. Ибн Зияд оскорбил (ударив прутом) голову Имама Хусейна (а), кичась перед сторонниками своей победой. Однако проповеди Имама Зейнуль-абидина (а) и Ее Светлости Зейнаб (с.а) разоблачили истинную сущность Убейдуллаха на глазах у всех жителей города.

После событий в Кербела ибн Зияд продолжал служить амавитским правителям. После смерти Йезида он попытался взойти на трон. Однако его попытка оказалась неудачной, и он бежал в Дамаск. Здесь он стал пособником прихода к власти Марвана ибн Хакама. Затем он разгромил движение таввабинов (кающихся), которые стремились отомстить за Имама Хусейна (а). Были убиты тысячи сторонников Ахли-бейта. И, наконец, по приказу амавитского правителя Абдульмалика ибн Марвана двинулся с войском против Мухтара. В 67-м году по хиджре между сторонами произошла кровавая битва, в которой победу одержал полководец Мухтара Ибрахим ибн Малик Аштар.

Прикончив Убейдуллаха, Ибрахим отправил его отрезанную голову Мухтару, а тот – сыну Имама Али (а) Мухаммаду ибн Ханафиййе. Увидев голову, Мухаммад совершил земной поклон и вознес благодарность Аллаху. Затем он отправил голову в Медину, Имаму Зейнуль-Абидину (а). Когда голова была доставлена Его Светлости (а), он был за столом. Имам встал и совершил земной поклон, возблагодарив Аллаха, а затем сказал: «Когда отрезанную голову отца доставили Убейдуллаху ибн Зияду, тот сидел за столом и кушал. Тогда я вознес молитву Аллаху, чтобы Он продлил мою жизнь, пока не буду отмщен подобным же образом. Теперь моя молитва услышана Аллахом».

В летописях указывается, что после убийства Имама Хусейна (а) Ахли-бейт был в трауре. Женщины племени Бани-Хашим не наносили на глаза сурьму, а волосы не красили хной. Это продолжалось вплоть до убийства Убейдуллаха. Лишь после этого члены Ахли-бейта прекратили свой траур.


Опубликовано:12 Октябрь, 2017  15:48, ]]>Печать]]>
 
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