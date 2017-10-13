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Азербайджанский ребенок, содержавшийся в детском доме в Ираке, доставлен в Баку

Азербайджанский ребенок по имени Абдулла, содержавшийся в детском доме в Ираке, доставлен в Баку. Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, ребенок при сопровождении сотрудника посольства Азербайджанской Республики в Ираке накануне вечером прибыл в Баку.

"Идет процесс передачи его родственникам", -заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

"Посольство Азербайджанской Республики в Ираке держит под контролем вопрос и других наших соотечественников, находящихся в подобной ситуации, оказывает необходимую консульскую поддержку и в этой связи продолжает контакты с соответствующими государственными структурами Ирака", - заявил он, комментируя вопрос об остальных азербайджанских детях, которые по сообщениям СМИ, находятся в детском доме в Ираке.


Опубликовано:13 Октябрь, 2017  10:46, ]]>Печать]]>
 
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