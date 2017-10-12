Читатель спрашивает: Можно ли вскрыть могилу ранее умершего человека и похоронить там другого?

Вскрытие могилы мусульманина считается проявлением неуважения к нему и поэтому является харамом. Имеются некоторые исключения, которые подробно описаны в сборниках по шариатским указаниям. Что касается захоронения человека в другой могиле, то главным условием является полное разложение первого тела. Если тело полностью перемешалось с землей, то разрешено вскрывать могилу и хоронить там другого покойника. Это можно определить, основываясь на климатических условиях и географическом положении каждого конкретного места. Если будет предположено, что тело уже полностью разложилось, но после вскрытия выяснится, что это не так, то могилу следует вновь засыпать. В старой могиле обычно хоронят или сына (дочь) покойного по его (ее) завещанию, или же к этому шагу прибегают при нехватке места.