ГКРО: Выявлены сайты, способствующие внесению межконфессионального раскола

Государственный комитет по делам религиозных образований регулярно осуществляет мониторинг СМИ, в зависимости от результатов проводится анализ, в соответствии с его результатами осуществляются мероприятия.

Как сообщает İslam.az, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам религиозных образований Гюндюз Исмайлов.

Гюндюз Исмайлов сообщил, что выявлены сайты, на которых размещается информация, способствующая внесению раскола и дискриминации между представителями различных религиозных конфессий, и которая также может стать причиной религиозных столкновений.

"Несмотря на то, что эти сайты позиционируют себя в качестве новостных порталов, они являются религиозно направленными. Руководство этими сайтами осуществляется религиозными группами. Можно сказать, что все эти сайты управляются из-за рубежа. Достаточно посмотреть на их домены, чтобы определить их руководство извне страны", - заявил Гюндюз Исмайлов.