Минобороны РФ: От ИГ освобождено 92% территории Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю совершили более 500 боевых вылетов в Сирии, уничтожив более 1200 объектов боевиков, сообщило Минобороны РФ.

Как передает İslam.az со ссылкой на RT, согласно инфографике, опубликованной газетой Минобороны РФ «Красная звезда», российские ВКС совершили более 517 вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористов.

Таакже отмечается, что за неделю российские беспилотники выполнили более 139 разведывательных вылетов, обнаружив по меньшей мере 130 объектов боевиков.

Всего, по данным российского военного ведомства, к настоящему времени от террористической группировки ИГ освобождено 92% территории Сирии.