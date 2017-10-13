Представители США, которые утверждают, что не могут встретиться с арестованным сотрудником американского генконсульства в Стамбуле, лгут.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«США лгут всему миру. Никто не запрашивал встречи с сотрудником их консульства после его ареста 4 октября. Им нужен документ (о предъявленных обвинениях. — RT)? Его даст не МИД, а суд», — сообщил президент в ходе выступления в Анкаре.

Он также отметил, что Турцию серьёзно беспокоит двуличие стран, которые называют себя партнёрами Анкары.

«При встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за нашей спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть», — заключил он.

Ранее Эрдоган сравнил действия США с попыткой укротить льва.

8 октября посольство США в Турции приостановило выдачу неиммиграционных виз турецким гражданам после решения об аресте сотрудника генконсульства в Стамбуле Метина Топуза.

Впоследствии посольство Турции в США объявило об аналогичном решении.

При этом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что возникшие проблемы между американской и турецкой сторонами в дипломатической сфере не касаются военного сотрудничества.