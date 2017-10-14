Более 100 членов оппозиции в Сирии сложили оружие и были амнистированы

Более 100 членов оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших на севере Сирии, прекратили вооруженную борьбу и были амнистированы.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"Сто двадцать членов вооруженной оппозиции "Сирийская свободная армия", действовавших в северных районах Сирии, прекратили вооруженную борьбу, были амнистированы комиссией провинции Алеппо и возвратились к своим семьям", - сказали в Центре.