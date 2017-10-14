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Новости » Ислам в вопросах

Дозволено ли мужчинам носить перстни из белого золота и платины, вставлять золотые коронки для зубов?

Читатель спрашивает: Дозволено ли мужчинам носить перстни из белого золота и платины, часы из золота, вставлять золотые коронки для зубов?

Мужчинам запрещено носить золотые перстни, будь они изготовлены из желтого золота или же белого. Что касается изделий, изготовленных из платины или иных ценных металлов, то это дозволено. Если часы изготовлены из золота полностью или частично (например, лишь стрелки), то для мужчины это - харам. Если золотая коронка вставляется на передние зубы и с целью украшения, то лучше воздержаться от этого. Муджтехиды считают это харамом согласно предосторожности.


Опубликовано:14 Октябрь, 2017  11:28, ]]>Печать]]>
 
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