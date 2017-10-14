Читатель спрашивает: Были ли родственные связи между имамом Хусейном (а) и Йазидом?

Между ними было дальнее родство, они оба были из племени Курейш. Имам Хусейн (а) был из крыла Хашимитов племени Курейш, Йазид из крыла Амавитов того же племени. Дед имама Хусейна (а) в пятом поколении Хашим был братом дедушки Йазида в пятом поколении Абди-Шамса. Сын Абди-Шамса Умаййа конкурировал со своим дядей Хашимом. И между их родами всегда шла острая конкуренция и вражда.

Но увязывать отношения имама Хусейна (а) и Йазида с родственными связями неверно. Некоторые иногда стараются представить противостояние между ними как борьбу за власть между двумя родственниками или как вражду между представителями двух родов. На самом деле этот вопрос имеет еще более глубокие корни. Имам Хусейн (а) поднял бунт, чтобы сохранить справедливость, с намерением предотвратить уничтожение Ислама. Если бы на месте Йазида был другой правитель, имам Хусейн (а) поступил бы точно также.