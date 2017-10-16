В результате теракта в Могадишо погибли сотни человек

Число погибших в результате взрыва в Могадишо в минувшие выходные возросло до 276 человек, порядка 300 пострадали, цитирует İslam.az министра информации Сомали Абдирахмана Османа со ссылкой на РИА Новости.

"К настоящему времени число погибших увеличилось до 276, порядка 300 человек ранены в результате варварской атаки террористов из группировки "Аш-Шабаб" в Могадишо", — сообщил министр в Twitter.

В то же время агентство Рейтер сообщает, что никто не брал ответственности за произошедшее.

Он отметил, что соседние страны, в том числе Джибути, Эфиопия и Кения, предложили содействие в оказании медицинской помощи пострадавшим. Кроме того, по словам министра, Анкара отреагировала на просьбу властей Сомали перевезти пострадавших на лечение в Турцию.