Власти Испании дали Каталонии время еще раз подумать над ответом

Власти Каталонии не выполнили требования испанского правительства относительно итогов "референдума", в связи с чем каталонской Барселоне назначен второй срок до 10:00 19 октября.

Как передает İslam.az со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил вице-премьер Испании Саэнс де Сантамария.

"Правительство сожалеет о том, что президент Женералитата (Дворец правительства Каталонии - ред.) решил не отвечать на просьбу. Было не очень сложно сказать "да" или "нет", - заявил вице-премьера.

Саэнс де Сантамария отметил, что испанские власти не намерены отрицать возможность диалога с главой каталонского правительства Карлесом Пучдемоном, однако, по их мнению, диалог должен протекать "в рамках закона".

Напомним, что ранее К. Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою организовать встречу для обсуждения ситуации в Каталонии в течение двух месяцев.