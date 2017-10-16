Киркук полностью освобожден - лидер иракских туркманов

«Мы ведем переговоры с центральным правительством Ирака с целью установления в Киркуке новой формы управления».

Об этом в интервью турецкому бюро АПА сказал лидер Иракского туркманского фронта Эршад Салехи, комментируя ситуацию, сложившуюся в Киркуке.

«В настоящее время Киркук полностью находится под контролем армии и федеральной полиции Ирака, пешмерге вытеснены из города. Армия и федеральная полиция взяли под контроль нефтекомпанию и другие государственные предприятия. Несмотря на то, что прибывшие в город террористы ПКК все еще оказывают сопротивление, армия и федеральная полиция Ирака в течение нескольких часов полностью очистят от них Киркук», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о положении туркман, Салехи отметил, что в несколько туркманских домов угодили выпущенные пешмерге ракеты.

«Один из командиров Туркманского фронта погиб, есть несколько раненых. Я призвал наш народ к выдержке, с тем чтобы преодолеть этот сложный период. В настоящее время мы ведем переговоры с центральным правительством Ирака с целью установление в Киркуке новой формы управления. Переговоры завершатся в кратчайшие сроки и в Киркуке будет введена новая форма управления», - сообщил Салехи.