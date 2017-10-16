Читатель спрашивает: Что за намаз «намаз фаджр»?

Ежедневные обязательные намазы в религиозной литературе именуются по-разному. Например, намаз магриб иногда называют намазом шам, а иша – намаз хифтан. Причинами такому разнообразию могут быть языковые или иные особенности. Вот и утренний намаз иногда именуют намазом фаджр. Слово «фаджр» в переводе с арабского языка означает прокладку устья для воды, рытье канала. Так как на восходе лучи Солнца прокладывают себе дорогу во тьме ночи, это время суток называется «фаджр».