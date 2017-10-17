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Террористы ИГ захватили две деревни рядом с иракским Киркуком

Боевики террористической группировки ИГ захватили две деревни к северо-западу от иракского города Киркук.

Как передает Islam.az, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник.

Отмечается, что десятки жителей деревень бежали из своих домов при появлении боевиков.

В настоящее время между террористами и правительственными войсками ведется перестрелка.

Ранее армия Ирака захватила город Киркук — административный центр одноименной провинции, на севере страны. Иракское правительство заявило, что армии был дан приказ "избегать конфронтации" с местными курдскими силами и "действовать только в рамках самообороны".


Опубликовано:17 Октябрь, 2017  11:14, ]]>Печать]]>
 
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