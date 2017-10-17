США нанесли в Йемене удар по двум лагерям подготовки ИГ

Вооруженные силы США в понедельник провели в Йемене операцию против боевиков группировки ИГ, уничтожив десятки боевиков.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Пентагон.

"Силы США уничтожили десятки членов ИГ в результате ударов по двум лагерям подготовки в провинции Эль-Бейда в Йемене, помешав организации (ИГ-ред.) готовить новых боевиков", - говорится в сообщении ведомства.

Подробности проведенной операции не уточняются.

В Пентагоне уточняют, что на вооружении боевиков были автоматы АК-47, пулеметы, гранатометы.