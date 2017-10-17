Германия приостановила военную помощь курдам

Немецкий бундесвер приостановил инструкторскую миссию на севере Ирака в связи с военной эскалацией, сообщает агентство dpa со ссылкой на официального представителя Минобороны ФРГ.

Немецкие военные инструкторы находились на севере Ирака с 2014 года, они занимались обучением личного состава курдских отрядов пешмерга, которые воевали с боевиками группировки "Исламское государство". Численность военнослужащих бундесвера, задействованных в этой миссии, составляла 140 человек.

Как сообщает dpa, решение Минобороны ФРГ связано с конфликтом между властями в Багдаде и руководством курдской автономии, ранее санкционировавшим проведение в регионе референдума о независимости.