Теракт в Афганистане: десятки убитых

В результате нападения боевиков на центр подготовки полиции в городе Гардез, провинция Пактия, на востоке Афганистана погибли двадцать человек, передает телеканал Tolo News.

Заместитель губернатора Абдул Вали Сахи сообщил, что кроме 20 погибших есть еще и раненые — более 70 человек. В то же время агентство Пажвак со ссылкой источник сообщает о 160 пострадавших, доставленных в больницу.

Во время нападения, уточняет телеканал, погиб шеф полиции провинции Ториалай Абдианаи.

Отметим, что во вторник утром боевики совершили нападение на центр подготовки полицейских, после чего между нападавшими и правоохранителями произошел бой, начавшийся с подрыва автомобиля со взрывчаткой, управлявшегося террористом-смертником.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".