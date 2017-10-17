Уничтожены сотни россиян - боевиков ИГИЛ

Сотни россиян, уехавших в Сирию воевать на стороне террористической организации "Исламское государство", погибли в ходе боевых действий, сообщил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, передает İslam.az со ссылкой на Интерфакс.

"Несколько сот ликвидированы непосредственно на местах боев", - назвал цифру генерал полиции.

"Ведется учет граждан, которые выехали для участия в незаконных вооруженных формированиях. Практически по двум третям из тех, кто выехал, собрана доказательная база, возбуждены уголовные дела", - сказал Валиулин во вторник на заседании президентского совета по правам человека в Москве.