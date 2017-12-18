Читатель спрашивает: Очистится ли оскверненная одежда, если ее не промыть, а высушить на солнце?

Одним из средств, очищающих скверну, является Солнце. Однако при этом должны соблюдаться некоторые условия. Солнечные лучи не способны очистить все. В книгах по шариату об этом подробно сказано. Вкратце же отметим, что крупные и неподвижные объекты, например, стены, поверхность земли и т.д., могут очиститься посредством солнечных лучей. И даже в таких случаях должны соблюдаться некоторые нюансы, отсутствие которых не позволит считать стену или поверхность земли чистой. Одежда, посуда и иные мелкие предметы, которые можно передвигать, не очищаются посредством солнечных лучей. Одежду для полного очищения от скверны следует промыть, а затем дважды всполоснуть, при этом каждый раз выжимая воду.