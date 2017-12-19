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В ООН заявили, что более 258 млн человек в мире являются мигрантами

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) опубликовал доклад, в котором говорится, что более 258 млн человек в мире являются мигрантами.

Как передает İslam.az, в документе отмечается, что число мигрантов увеличилось на 49% по сравнению с 2000 годом, при этом 26 млн из них являются беженцами.

Больше всего покинувших свою страну (49,8 млн человек) проживают в США. Число мигрантов, живущих в Саудовской Аравии, Германии и России достигает около 12 млн человек в каждой стране. В Великобритании этот показатель составляет 9 млн человек.

Больше всего мигрантов в мире из Индии — 17 млн человек, следом за ней следует Мексика — 13 млн человек.

Значительную часть из общего числа мигрантов составляют выходцы из России, Китая, Бангладеш, Сирии, Пакистана и Украины — от 6 до 11 млн человек из каждой из этих стран.


Опубликовано:19 Декабрь, 2017  12:08, ]]>Печать]]>
 
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