Нетаньяху поблагодарил США за блокировку резолюцию СБ ООН по Кудсу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в понедельник президента США Дональда Трампа и постоянного американского представителя при ООН Никки Хейли за блокировку принятия Советом Безопасности всемирной организации резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава израильского правительства разместил в понедельник в сети Facebook.

"Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию, правда победила ложь", - продолжил глава правительства еврейского государства.

США в понедельник заблокировали принятие Совбезом резолюции против признания Иерусалима в качестве столицы Израиля. Документ стал ответом на решение президента США Дональда Трампа, который 6 декабря заявил, что настало время признать Иерусалим столицей еврейского государства и распорядился перенести туда американское посольство.