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Новости » Точка зрения

Война с коррупцией по-саудовски

Саудовский принц Мохаммед бин Салман приобрел французский замок, который считается самой дорогой недвижимостью в мире - с тех пор, как в 2015 году он был продан за $300 миллионов. Замок, построенный в 2011-м, в точности стилизован под дворянское гнездо XVII века - но только с современными дополнениями. Помимо винного погреба и рва с декоративными карпами, здесь есть домашний кинотеатр и помещение для наблюдений за подводным миром.

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Принц не хотел афишировать свою покупку, поэтому приобретение было сделано через несколько фирм-"прокладок". Лишь расследование, проведенное журналистами New York Times, позволило установить истинного покупателя замка.

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Фрески на высоком потолке залы выполнены в полном соответствии с традициями XVII столетия.

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Рядом с залой - более современное развлечение: подводная галерея со стеклянными стенами выходит в ров с декоративными карпами, и их подводной жизнью можно любоваться, не вставая с дивана.

Дизайн парадной лестницы соответствует эпохе Людовика XIV.

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Принц Мохаммед ибн Салман не ограничился приобретением самого дорогого в мире дворца. Как недавно выяснилось, он же был приобретателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", которая не так давно была куплена за $450 миллионов, став самым дорогим произведением искусства в истории. Ранее покупателем картины называли другого саудовского принца - Бадера бин Абдуллу бин Мохаммеда бин Фаррана аль-Сауда.

Эти покупки могут сильно подорвать репутацию принца, который известен как пламенный борец с коррупцией, инициировавший расследование против десятков людей и призывающий богатых соотечественников жить экономно, чтобы уменьшить зависимость страны от нефти.

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Дворец окружен ландшафтным парком, где высится статуя Людовика XIV - короля, известного своей любовью к роскоши. Именно стиль эпохи Людовика XIV вдохновлял архитектора.

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Опубликовано:19 Декабрь, 2017  13:43, ]]>Печать]]>
 
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