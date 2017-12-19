Владимир Путин: Террористы в Центральной Азии и на Ближнем Востоке угрожают СНГ

Террористические организации, действующие в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, угрожают странам СНГ.

Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам 43-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) стран-членов СНГ, которое зачитал директор ФСБ Александр Бортников.

«Основная опасность для стран СНГ исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, «террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии», передает Islam.az.

«Поэтому важно, чтобы национальные спецслужбы укрепляли партнёрские связи, вырабатывали согласованные подходы к решению актуальных задач, активнее делились друг с другом профессиональным опытом, оперативными и аналитическими данными, а также налаживали взаимодействие со структурами гражданского общества», — подчеркнул российский лидер.

Ранее директор ФСБ рассказал, что спецслужбы стран СНГ предотвратили нападения террористов на зарубежные дипломатические представительства.